Il Mattino – Il Napoli apre alla cessione di Raspadori. Manna pensa già al sostituto. I dettagli

Il Napoli ha aperto alla cessione di Giacomo Raspadori, finito nel mirino dell’Atletico Madrid. È quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Gli azzurri vorrebbero ricavare almeno 35 milioni dall’ex Sassuolo, così da poter reinvestire quella cifra in un altro esterno. In particolare, il Ds partenopeo Giovanni Manna pensa a Kevin dello Shakhtar Donetsk. Di seguito, ecco quanto riportato. “Resta calda la pista Raspadori-Atletico Madrid: il Napoli apre alla cessione da almeno 35 milioni, per poter reindirizzare la cifra altrove e investire su un altro esterno. Mentre Grealish avvia le trattative con l’Everton e Manna pensa a Kevin, stella 22enne dello Shakhtar Donetsk”.