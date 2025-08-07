Il Mattino – Giornata decisiva per Ambrosino alla Cremonese. Questione di tempo per Saco e Obaretin all’Empoli

In casa Napoli vanno definite anche le uscite degli elementi del vivaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, alcune di queste vicende verranno chiarite nel corso della prossima settimana. Intanto, si sta parlando per Ambrosino alla Cremonese, mentre è questione di tempo per l’approdo di Coli Saco e di Obaretin all’Empoli. Di seguito, ecco quanto riportato. “Restano aggregati gli elementi del vivaio: oggi giornata importante per Ambrosino alla Cremonese. In attesa Coli Saco e Obaretin per Empoli, Sgarbi ha lasciato il ritiro ieri per Pescara. Tutto il resto può sbloccarsi al termine della prossima settimana”.