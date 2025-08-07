Il Mattino – Centrocampo, l’obiettivo è Miretti ma occhio a Fabbian. La situazione

Elia Falco
L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della strategia del Napoli per l’arrivo di un sesto centrocampista. Stando a quanto riportato, ci sarà un assalto concreto solo una volta che verranno ultimati gli acquisti di Juanlu Sanchez e di Miguel Gutierrez. Come profili, si segue in particolar modo Miretti, mentre quello di Musah è più sullo sfondo. Piace invece Fabbian, anche se non è stata intavolata alcuna trattativa. Di seguito, ecco quanto riportato. “L’obiettivo Miretti resta lì, il nome di Musah è solo sullo sfondo, quello di Fabbian invece al Napoli piace e il club azzurro ha chiesto informazioni per lui in una delle tante chiacchierate con il Bologna di queste settimane. Non è ancora una trattativa vera e propria, ma chissà”.

