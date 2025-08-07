Gazzetta – Lukaku: “Scudetto qui esperienza unica. Io e Conte abbiamo la stessa mentalità”

L’attaccante belga e del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi temi importanti: “Pullman scoperto? Se chiudo gli occhi rivedo tanta gente che festeggia, sorrisi, la gioia di una città. È stato bellissimo. Non avevo mai vissuto una festa così, un’esperienza unica. Se è valida la tesi che con Conte e Lukaku si vince? Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco di apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte. Conte il mio padre calcistico? Sì, come lo sono stati Roberto Martinez nel Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht. Sono loro che mi hanno cambiato la vita”.