Di Lorenzo a Sky: “Conte non è cambiato di una virgola. McTominay si è meritato la nomination al Pallone d’Oro. De Bruyne? Si è presentato bene”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. In questa, ha parlato di come la squadra è tornata al lavoro dopo aver vinto il quarto scudetto. Inoltre, si è parlato anche di alcuni suoi compagni di squadra. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Siamo ripartiti con grande entusiasmo dopo la vittoria dello scorso anno, dobbiamo saper cavalcarlo e alimentarlo sempre attraverso il lavoro. Sarà una stagione lunga, tosta, ma c’è tutto per far bene. Abbiamo iniziato il ritiro lavorando duramente e siamo contenti”.

Quanto è complicato continuare ad avere fame?

“È un aspetto su cui lavoriamo. Conte è un allenatore che ha vinto, sa come stimolarci e che corde toccare. Sappiamo che sarà dura, ci sono tante partite e tante competizioni. I nuovi arrivati si sono inseriti bene, questo perché alla base c’è un gruppo sano e composto da persone per bene”.

Un anno dopo che Conte vede?

“Lo stesso, non è cambiato di una virgola. Stiamo lavorando tanto e bene. Sappiamo che sarà difficile ma abbiamo lo Scudetto sul petto e vogliamo difenderlo ad ogni costo sapendo che comunque tante formazioni sono cresciute”.

Il terzo Scudetto significherebbe sorpassare Maradona…

“Lui è insuperabile… Sarebbe qualcosa di unico, quando si vince una volta può essere un caso, se lo fai due volte in tre anni significa che ci sono valori umani importanti e a questi dobbiamo rimanere attaccati, restando uniti e compatti come gruppo, società e tifoseria: un unico ambiente che spinge nella stessa direzione”.

McTominay candidato al Pallone d’Oro?

“Se lo è meritato. È un ragazzo speciale, lo conoscevamo già come calciatore ma ha avuto un impatto impressionante, si è calato subito nella nostra situazione e ha sposato il nostro progetto arrivando dal Manchester United. Abbiamo bisogno di gente così, di giocatori che hanno voglia di calarsi nel nostro club. Ha fatto un campionato strepitoso come tutti, è partito alla grande, sa che riconfermarsi è difficile ma ho visto voglia di fare un grande campionato”.

Con De Bruyne è il centrocampo più forte d’Italia?

“Queste sono cose della stampa, sarà il campo a dirlo. Abbiamo inserito nel gruppo un giocatore importante, un campione, si è presentato veramente bene anche con i ragazzi. Lo vedo che sta studiando la situazione, cercando di capire dove è arrivato e questo è sintomo di intelligenza. Sono sicuro che quando ci sarà bisogno si farà sentire, siamo tutti curiosi di vederlo all’opera nel nostro campionato. Un campione ti migliora anche chi hai intorno”.

Questo è l’organico più completo da quando è al Napoli?

“Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come ad esempio quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. È un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo potuto fare il ritiro al completo ed ora ci stiamo conoscendo”.

La sfida col Girona cosa potrà dire?

“Tutte le partite sono importanti quando giochi per il Napoli, non esistono amichevoli. Sono partite che aiutano a crescere, a prepararci per il campionato e la stagione. Ci spiace aver perso la prima partita a Castel di Sangro, ora avremo un’altra partita difficile perché sappiamo che è una squadra che gioca bene a calcio”.