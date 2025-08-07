Cremonese rilancia per Ambrosino: Napoli punta al prestito con diritto di riscatto

La Cremonese ha rialzato l’offerta per Giuseppe Ambrosino, giovane talento del Napoli, deciso a far partire il giocatore soltanto in prestito con diritto di riscatto. Secondo il giornalista Orazio Accomando, il club azzurro ha aumentato le richieste economiche rispetto alle prime proposte arrivate in questa sessione di mercato.

Oltre all’interesse del Cagliari, che si è limitato a chiedere informazioni per un prestito, la Cremonese è seriamente intenzionata ad acquistare Ambrosino e ha avviato trattative con il Napoli per un’offerta intorno ai 3 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli vuole mantenere una percentuale sulla futura rivendita del giovane attaccante, garantendosi così un eventuale guadagno in caso di una cessione futura.

La strategia del Napoli appare chiara: cedere Ambrosino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma a cifre più elevate e con garanzie per il club partenopeo, in modo da valorizzare al massimo un prospetto considerato promettente.