Albiol a KKN: “Mi dispiace non aver vinto lo scudetto. Con De Bruyne il Napoli può vincere la Champions! Juanlu e Gutierrez? Bene se arrivano”

Raul Albiol, ex difensore del Napoli oggi in forza al Villarreal, ha rilasciato un’intervista all’emittente Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dei suoi trascorsi in azzurro, oltre che di Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, molto vicini ad indossare la casacca azzurra. Di seguito, le sue parole.

“Sei anni a Napoli sono stati meravigliosi, sono stato benissimo in città con la mia famiglia, i ricordi sono molto belli. L’arrivo di De Bruyne in azzurro è un messaggio: il Napoli può concorrere con tutti, con gli acquisti che ha fatto non solo in Italia ma anche in Europa. Juanlu Sanchez è un buon giocatore, ha una condizione fisica eccezionale, è un passo avanti il Napoli per lui. Il Napoli sta prendendo grandi giocatori. Gutierrez ha un piede molto buono, in attacco lo fa molto bene, due anni fa ha disputato una stagione molto buona con il Girona portandolo in Champions. Sono due terzini molto bravi, è buono per il Napoli se arrivano. Mi fa piacere che il Napoli ha vinto gli scudetti. Napoli mi ha dato tanto amore, sono un napoletano in più. Mi spiace non aver vinto lo scudetto con Sarri però con quel gioco abbiamo fatto gioire tanta gente. Alla fine non vincemmo, ma quella squadra ha fatto divertire tanto e dentro al campo abbiamo fatto benissimo. Adesso siamo felici anche noi di quel Napoli. Napoli è stata una delle tappe più importanti della mia vita, qui ho trovato una famiglia. Rafa Marin è un giocatore di qualità e fisico, a Napoli ha trovato poco spazio, aveva anche solo una competizione. Credo che qui a Villareal farà molto bene”.