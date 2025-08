Zoff a KKN – ” Meret o Milinkovic ? Sarà bravo Conte a gestirli, ma credo una cosa in particolare “

Dino Zoff, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al tanto discusso dualismo che ci sarà tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic e non solo:

“Meret e Vanja Milinkovic-Savic? Due buoni portieri, credo che uno faccia il campionato ed un altro le coppe, poi sarà bravo Antonio Conte a gestirli. Milinkovic Savic è bravo con i piedi? Un portiere deve essere innanzitutto bravo con le mani. Il murales di Jorit? Mi fa particolarmente piacere, sono legatissimo a Napoli a quello che ho fatto in una piazza così importante. Questa testimonianza mi fa particolarmente piacere”.