Sky – Simeone saluta i tifosi a Castel di Sangro, in serata lascerà il ritiro direzione Torino

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha oggi salutato i tifosi partenopei giunti a Castel di Sangro per seguire il ritiro. Lo riporta la redazione di Sky, che svela come il calciatore sia vicinissimo a lasciare l’azzurro per approdare al Torino. L’affare prevede un prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto da 8 milioni complessivi. “Simeone ha salutato i tifosi a Castel di Sangro: l’attaccante, pronto per cominciare la sua nuova avventura con il Torino, ha fatto il giro del campo per ringraziare e salutare i tanti tifosi del Napoli presenti. L’operazione sarà in prestito con obbligo di riscatto da 7 milioni più 1″.

.@sscnapoli, Giovanni Simeone ha salutato i tifosi azzurri: in serata lascerà il ritiro in direzione @TorinoFC_1906 pic.twitter.com/L2UgjiYeOc — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2025