Romano – Simeone-Torino, here we go. Pacchetto complessivo di 8 milioni di euro

Giovanni Simeone è ormai prossimo a lasciare il Napoli in direzione Torino. A confermare è il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, che svela i dettagli dell’accordo tra gli azzurri ed i granata. La cifra definitiva è di 8 milioni bonus inclusi. A risultare decisivo per il suo trasferimento in maglia granata sono stati fondamentali i colloqui con l’allenatore Marco Baroni. “Giovanni Simeone lascia il Napoli e si trasferisce al Torino con un accordo da 8 milioni, bonus inclusi. Oggi si recherà a Torino per le visite mediche e la firma del contratto dopo che i colloqui diretti con l’allenatore Baroni si sono rivelati fondamentali perché tutto andasse a buon fine. Here we go”.