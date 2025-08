Moretto: “Non mi risulta che il Napoli sia tornato con forza su Musah, ma quei 25 milioni non basterebbero”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto da lui rivelato, il Napoli non sarebbe tornato con forza su Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Musah sta convincendo Allegri. Il tecnico crede di poter lavorare bene col calciatore, di poter costruire un progetto su di lui. Ad oggi, non mi risulta che il Napoli sia tornato forte su di lui. Alcune settimane fa gli azzurri sono stati ad un passo dallo statunitense ma senza affondare il colpo ed arrivare alle firme. Oggi non mi risulta che il Napoli sia tornato con insistenza su Musah, ma qualora qualsiasi squadra dovesse presentarsi per lui quei 25 milioni non basterebbero. Il Milan sta pensando di trattenerlo”.