Il Mattino – Raspadori-Atletico, c’è la proposta di contratto. Intanto il Napoli fissa il prezzo. I dettagli

L’Atletico Madrid mette sul piatto la proposta per Giacomo Raspadori: 4 anni di contratto a 4 milioni all’anno. Tuttavia, c’è ancora ampia distanza tra le due società. I Colchoneros, infatti, non hanno ancora presentato un’offerta al Napoli, che per cedere il suo attaccante richiede non meno di 35 milioni di euro. Anzi, la volontà degli spagnoli è quella di trovare un accordo con il calciatore per far leva sulla società e convincerla a trattare sulla cifra. A scrivere è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Sul piatto per Jack ci sono 4 anni di contratto a circa 4 milioni di euro a stagione. Raspa è legato al club azzurro fino al 2028, in Liga può aumentare lo stipendio e allungare il contratto di un’altra stagione. Ma chiudere l’affare non sarà così facile. C’è ancora distanza tra le parti ed è sulla valutazione del calciatore: come ribadito fin dal primo giorno, il Napoli non ha mai chiuso alla partenza, ma ha messo in chiaro che non si muoverà per meno di 35-40 milioni di euro. Questa la valutazione che fa di Jack la squadra di mercato napoletana. Ecco perché strapparlo al Napoli sarà complicato: i Colchoneros sperano di raggiungere quanto prima un accordo con l’entourage dell’attaccante per fare leva sulle volontà del giocare: ma sarà complicato far cambiare idea al Napoli e a Conte, che ha scoperto bene quanto il calciatore possa essere determinante nell’arco di una stagione. Raspadori non considera chiuso il suo ciclo in azzurro, ma con due scudetti vinti e una continuità mai realmente trovata in campo una esperienza all’estero in una delle squadre più blasonate d’Europa non sarebbe una cattiva idea. Per farsi allenare poi dal papà di un attuale compagno di squadra, un filo di mercato che si intreccia tra Napoli e Madrid. Ancora non è arrivata alcuna offerta sul tavolo degli azzurri: solo se dovesse arrivare, si valuterà. E il club ha già fatto sapere che una eventuale proposta deve concretizzarsi entro una settimana”.