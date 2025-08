Il Mattino – In caso di addio di Raspadori il Napoli si guarderà in torno, le varie piste al vaglio

In caso di partenza di Giacomo Raspadori, sarà poi scontato per il Napoli tornare sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la dirigenza azzurra tiene in momento in standby le varie piste che potrebbero aggiungere qualità al reparto offensivo. Tuttavia, può accadere qualsiasi cosa.

“Le piste – che per ora non sono ancora trattative – che porterebbero a calciatori come Grealish o Chiesa sono in standby. Non hanno mai trovato squadre alternative (per l’esterno del Manchester City si sta muovendo in queste ore il Tottenham dopo gli interessamenti dell’Everton), per il momento, convinti che dopo i primi giorni di agosto qualcosa potesse sbloccarsi. E infatti tutto può ancora accadere. Ma non è detto che siano le uniche. Perché a quel punto, con in tasca una cifra importante ricavata dalla cessione di Jack, il ds Manna comincerà a guardarsi intorno. C’è chi ancora non ha trovato una sistemazione, da Sancho a Adeyemi, o chi è sulla lista azzurra e ancora non è stato sondato”.