Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Miguel Gutierrez si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Infatti, secondo la rosea, il club azzurro avrebbe trovato un accordo con il Girona per una cifra intorno ai 18 milioni più 2 di bonus per l’esterno spagnolo. Per lui pronto un contratto da 2,3 milioni a stagione, fino al 2030. L’accordo si può proprio chiudere sabato, il giorno in cui le due squadre si sfideranno in amichevole a Castel di Sangro.