Alvino saluta Simeone: “Sei stato simbolo di lotta e amore per questi colori”

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram dedicato a Giovanni Simeone, in procinto di trasferirsi dal Napoli al Torino. In questo, ricorda come l’argentino abbia regalato emozioni molto forti ai tifosi, soprattutto per lo spirito da lui dimostrato in campo. Di seguito, il contenuto. “Ciao Cholito. Napoletano! Con il tuo senso di appartenenza, la tua passione e quel cuore grande che hai messo in ogni partita, hai scritto pagine indimenticabili nella storia del Napoli. Ci hai regalato emozioni e momenti che porteremo sempre con noi. Sei stato più di un calciatore: sei stato un simbolo di lotta e di amore per questi colori. Grazie per aver dato tutto per la maglia azzurra. Ovunque andrai, porterai un pezzo di Napoli con te, e Napoli, nel suo grande cuore, terrà sempre un posto speciale per te!”