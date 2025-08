Nell’edizione serale di ieri di Sky Sport, è stato fatto il punto sulla strategia di mercato del Napoli. Il nome individuato dal club azzurro e da Conte per rinforzare il centrocampo sarebbe quello di Fabio Miretti. Giovane ma già con diverse presenze in Serie A, il calciatore è considerato un profilo dinamico e tecnico, ideale per completare la rosa. Secondo quanto riportato il Napoli sta lavorando con fiducia per chiudere l’operazione con la Juventus. A quanto pare, il Napoli ha deciso di migliorare l’offerta iniziale, mettendo sul tavolo 14 milioni di euro per il cartellino del classe 2003. Sebbene non ci sia ancora raggiunta un’intesa definitiva tra i due club, le distanze si sarebbero ridotte e resterebbero solo alcuni dettagli da discutere. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra Napoli e Juventus per provare a trovare l’accordo definitivo. L’acquisizione di Miretti rappresenterebbe il settimo colpo degli azzurri in questa sessione di calciomercato