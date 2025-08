Il Napoli prosegue la trattativa per l’esterno del Girona Miguel Gutierrez.

La società azzurra ha l’accordo con il calciatore ma non ufficialmente con il club spagnolo e secondo quanto riportato da Sky sabato sarà un giorno fondamentale; a Castel di Sangro vi sarà un’amichevole con entrambe le squadre coinvolte e consentirà di infittire i dialoghi e trovare la quadra per l’operazione che porterà l’esterno in maglia azzurra.