Sky-Raspadori sempre più vicino all’Atletico: i dettagli

La trattativa tra Atletico Madrid e Napoli per Jack Raspadori sta entrando nel vivo.

La squadra del Cholo Simeone ha mostrato un forte interesse per il jolly azzurro e vorrebbe portarlo in Spagna per aumentare il proprio reparto offensivo; il Napoli chiede almeno 35 milioni per far partire il calciatore bolognese.

Secondo quanto riferito da Sky, il club spagnolo si starebbe avvicinando molto alla domanda del Napoli e le parti sono in costante dialogo: “I contatti avanti con l’Atletico Madrid vanno avanti. La richiesta del Napoli resta di 35 milioni: gli spagnoli vorrebbero spendere di meno, ma le parti si stanno avvicinando alla quadra finale e Jack potrebbe andare concretamente in Spagna: in quel caso, cambierebbe anche il mercato del Napoli in entrata, perché un ingresso come esterno offensivo di sinistra potrebbe arrivare a prescindere da Gutierrez“.