Perinetti: “Conte garante di grande impegno e attenzione”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo dell’Athletic Club Palermo (squadra di serie D) è intervenuto a radio Kiss Kiss parlando dell’attuale condizione del Napoli e delle prerogative di mister Conte: “Stiamo parlando di calcio d’estate, valutando il mercato del Napoli è ovvio che tornando in Europa adesso la rosa ha due giocatori per ruolo, questo permette di avere sedute di lavoro più intense, è importante per avere una concorrenza tra giocatori. Conoscendo Conte sono sicuro che ci sono carichi di lavoro molto pesanti, si vedono mentalità e presenza, il tecnico azzurro pretende massima attenzione, Conte è garante di questo. Se sbagli in allenamento si arrabbia di più che se sbagli in partita