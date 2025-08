Il giornalista e analista di mercato Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguardo al calciomercato del Napoli. Secondo quanto riportato, Fabio Miretti, giocatore della Juventus, sarebbe pienamente favorevole al trasferimento in azzurro, avendo espresso il suo consenso al passaggio al Napoli. Tuttavia, resta ancora da raggiungere l’accordo tra le due società, un aspetto cruciale per la riuscita dell’operazione. Nonostante il Napoli abbia riattivato l’interesse per il centrocampista e abbia ricevuto l’ok da parte del calciatore, il nodo economico con la Juventus rimane un ostacolo da risolvere.