Il Napoli nel ruolo di ala potrebbe provare un colpo last minute: il nome

Il Napoli continua nella ricerca dell’ala sinistra da fa ruotare insieme a Noa Lang; dopo l’approdo di Ndoye al Nottingham Forrest e l’esclusione dalla corsa a Garnacho potrebbe esserci un colpo last minute.

L’ala francese del Sassuolo Armand Laurientè sarebbe in uscita dal club neroverde e sarebbe una delle idee in casa Napoli per il colpo dell’ultimo minuto e anche il suo procuratore ha parlato della possibilità di approdo a Napoli: “Armand è intelligente, una chiamata del Napoli può far piacere e sicuramente la si prenderebbe in considerazione perché di certo essere allenato da Conte può fargli piacere. Armand ha tante richieste in questo momento e stiamo valutando tutto quello che c’è sul tavolo. Faremo le giuste valutazioni, per ora a me il Napoli non ha chiamato, poi non so tra due giorni cosa può succedere. In questo momento faccio fatica a dire come potrebbe lavorare Conte con gli esterni, ma Laurientè sarebbe disposto ad avere un’attitudine simile a quella di Politano, non credo avrebbe difficoltà nel fare la doppia fase”.