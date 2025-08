CorrSera: “Il Napoli ci prova per un calciatore del Bologna, il punto”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime di mercato in entrata e in uscita del Bologna, soffermandosi anche sul Napoli. Ecco cosa scrive:

“Nella lista di Sartori c’è Rayan del Vasco da Gama, che si aggiunge ai vari Moreira, Vargas e Okafor. Per la difesa si seguono Heggem e Leysen, entrambi costano circa 10 milioni. In mezzo al campo si insiste su Miller del Motherwell, mentre a destra resta in piedi la pista Zortea del Cagliari. In uscita attenzione anche al nome di Fabbian, molto apprezzato da Conte e che potrebbe riaccendere i rapporti di mercato col Napoli”.