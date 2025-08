Sky, Ugolini – ” Nessun dramma per le ultime amichevoli, i carichi di lavoro si fanno sentire sulle gambe “

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito al pareggio del Napoli nell’amichevole con la Casertana, finita per 1-1. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli è apparso in evidente ritardo di preparazione, o meglio molto appesantito dai carichi di lavoro sostenuti con Conte. Lo avevamo visto ieri con il Brest ed è stata confermata questa situazione anche se nel primo tempo c’erano solo quattro titolari in campo, Meret, Politano, Lukaku e Anguissa. Il dato statistico di queste prime amichevoli è che il Napoli ha sempre preso gol, del resto siamo in una fase di lavoro con grandissimi carichi di lavoro, lo conosciamo il metodo Conte quindi nessun dramma. Il presidente De Laurentiis ha lasciato il campo sorridente e disponibile con i tifosi come spesso accade”.