Gds – ” Sicuramente Conte non sarà soddisfatto delle ultime uscite “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli per 1-2, in amichevole contro il Brest. Gambe pesanti, ritmo blando e un’intesa ancora da trovare: il mister Conte ha sicuramente diversi punti su cui deve lavorare, secondo quanto riferito dalla rosea. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Logico che Conte non possa essere felice, soprattutto dell’atteggiamento difensivo, vero punto di forza della passata stagione. Il lavoro di Antonio Conte in preparazione, si sa, rende le gambe imballate e i pensieri lenti. Difficoltà oggettive, che vanno dunque equamente distribuite tra una squadra nuovamente in costruzione e una preparazione atletica massacrante. Intanto, però, è giusto sottolineare la seconda sconfitta in tre uscite estive dei campioni d’Italia. E soprattutto, i cinque gol presi in tre partite. Logico che Conte non possa essere felice, soprattutto dell’atteggiamento difensivo, vero punto di forza della passata stagione. Contro i francesi del Brest, il Napoli incappa in cinque minuti horror tra il 28’ e il 32’, periodo in cui è arrivata la doppietta decisiva di Ajorque, centravantone che ha messo in imbarazzo Rrahmani, lontano parente del centrale insuperabile di pochi mesi fa”.