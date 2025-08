Gds – ” Il Napoli può aprire un ciclo mai avvenuto nella sua storia, il baci “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sul progetto che il Napoli sta portando avanti insieme ad Antonio Conte, creando un connubio vincente, e si spera duraturo nel tempo. Secondo quanto riportato dalla rosea, il club azzurro potrebbe creare un ciclo importante, mai avvenuto nella sua storia. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Neppure il Napoli di Maradona aveva vinto due scudetti di fila, uno l’aveva centrato nel 1987 e l’altro nel 1990. Se il Napoli lo rivincesse nel 2026, sarebbe il secondo scudetto consecutivo, evento mai successo, e il terzo in tre anni, la prova di una supremazia duratura, di un ciclo. Con la crisi della Juve, dominatrice storica della Serie A, il Napoli di Conte – non a caso tecnico di estrazione juventina, dunque con la vittoria come pensiero fisso -, si candida a nuovo motore di riferimento del calcio italiano. Un clamoroso spostamento a Sud dell’asse di un mondo che da sempre poggia sulle grandi del Nord. La Champions sarà un termometro del cambiamento. Oggi, per essere rilevanti, bisogna mostrarsi competitivi nel teatro più importante, la ribalta della Champions”.