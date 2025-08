Gazzetta – Napoli, Miretti dice si agli azzurri: si tratta con la Juventus per il cartellino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti, sarebbe contento di un trasferimento al Napoli, ora sta ai club trovare l’accordo per chiudere l’affare: “Intanto Manna continua a trattare con la Juve per Fabio Miretti, l’obiettivo primario per chiudere i posti in mediana. Dopo la prima offerta ufficiale da 10 milioni e il rilancio bianconero fino a 20, le parti sono al lavoro per trovare un punto d’incontro, probabilmente a metà strada. Miretti aspetta che siano i club a decidere il futuro, ma spera che la situazione possa trovare una soluzione a breve. Il suo sì al Napoli c’è già, ora bisogna aspettare quello della Juventus“.