Corbo a la Repubblica – ” Mercato incompleto, manca un centrocampista e l’esterno, che è il rebus dell’estate “

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, nel suo editoriale si è soffermato sul mercato del Napoli, esprimendo la sua opinione in merito alle operazioni definite e ciò che manca per completare la rosa. Di seguito un estratto:

“Il Napoli si è intanto impegnato per 120 milioni, scegliendo 5 acquisti. I conti: 25 Lang, 9 Marianucci, 9 più 26 in due rate Lucca, 21 Milinkovic-Savic secondo portiere, 30 Beukema, solo De Bruyne a costo zero. Affari tempestivi che hanno rassicurato Conte. Oggi un mercato lodevole appare incompleto. Oltre al sosia di Anguissa, un centrocampista poderoso nella scia di De Bruyne, manca proprio l’esterno sinistro alto capace di sostituire nel ruolo Kvara, per brio e capacità di segnare. I 59 gol dello scudetto vanno portati almeno a 70. Si leggono molti nomi, De Laurentiis avrà in testa quello giusto. Ed è il grande rebus dell’estate”.