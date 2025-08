Cds – Napoli, l’Atletico Madrid è su Raspadori: contatti con l’entourage del calciatore

Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse dell’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli: “Il nome di Giacomo Raspadori, nella fattispecie, è diventato all’improvviso il centro di gravità delle strategie: l’Atletico Madrid lo ha inserito in una mini lista di obiettivi insieme con Enzo Millot dello Stoccarda (e inizialmente anche Nico Gonzalez) e contemporaneamente ha dialogato con il suo agente, ma nelle ultime ore la candidatura del francese s’è rafforzata, tanto che non ha neanche giocato l’amichevole contro il Tolosa. Il Napoli, nel frattempo, ha fatto il prezzo: Jack vale 30 milioni di euro. Se arriverà un’offerta ufficiale si ragionerà con Conte e con il giocatore“.