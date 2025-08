Calaiò a KKN – ” Le amichevoli non contano niente, si vede che i giocatori fanno fatica a causa dei carichi di lavoro “

Emanuele Calaiò, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito alle recenti amichevoli disputate del Napoli, dove ha anche notato degli interessanti spunti tattici:

“Ho visto entrambe le partite al Patini. Per me le amichevoli estive non contano molto e lasciano il tempo che trovano. Si vede che le gambe sono pesanti anche perchè in questo momento la squadra si allena anche il giorno dell’amichevole. Ci vuole tempo per smaltire questo lavoro fisico. Ieri ho visto dei movimenti a centrocampo tra De Bruyne, Lobotka e Raspadori: si sono spesso alternati nelle varie posizioni. Un meccanismo che è avvenuto spesso tra Lobotka e De Bruyne: alle volte il belga si abbassava nel ruolo di playmaker e Lobotka si alzava. In attacco invece, i movimenti di Lucca sono stati più votati all’andare incontro ai compagni invece di attaccare la profondità: possibile che ciò sia avvenuto perchè l’attaccante non ha ancora quella freschezza fisica che gli possa permettere di scattare e dettare il passaggio”.