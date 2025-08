Tuttosport: Simeone primo obiettivo del Torino

Il mercato del Torino si intreccia con quello del Napoli e il nome in cima alla lista granata per l’attacco è quello di Giovanni Simeone. Come riportato da Tuttosport nella prima pagina di oggi, il club piemontese prepara l’assalto al centravanti argentino, che è in uscita dal club partenopeo dopo due stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di alternativa di lusso. Il “Cholito” rappresenta per il Torino il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo con esperienza e concretezza, e l’interesse si fa sempre più concreto.

Il Napoli, da parte sua, è pronto ad aprire alla cessione, soprattutto se dovessero arrivare rinforzi offensivi in entrata. Una possibile operazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, quando i granata decideranno di affondare il colpo.