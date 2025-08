Termina il primo tempo con il Brest: Napoli sotto di due reti

Al Patini di Castel di Sangro è da poco terminato il primo tempo dell’amichevole tra gli azzurri e i francesi del Brest.

Ospiti a sorpresa in vantaggio per due reti a zero. Entrambe le marcature sono opera di Ajorque.

A fine tempo palo clamoroso di De Bruyne. Da segnalare in questa frazione la propensione degli azzurri al pressing alto, le difficoltà di recupero sui capovolgimenti di fronte e le indecisioni dei centrali di difesa.

Vediamo se il Napoli riesce a raddrizzare il punteggio, prima dell’inevitabile girandola di cambi che caratterizzerà la ripresa.