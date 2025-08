Romano: “Il Napoli ha mollato Garnacho, vuole calciatori convinti del progetto”

Il Napoli ha mollato attualmente la presa per il talento argentino dello United Alejandro Garnacho.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha spiegato cosa si cela dietro la scelta della società campana: “Il Napoli non va su Garnacho, perché primo è vero che il prezzo si è ridotto molto rispetto a gennaio, ma il Napoli con Garnacho si è lasciato non in rapporti eccezionali, dopo quello che è accaduto a gennaio.

Giustamente il Napoli fa le sue valutazioni, le sue riflessioni e vuole giocatori convinti di un progetto importantissimo con un allenatore importantissimo, con giocatori importantissimi come Kevin De Bruyne, con uno scudetto sul petto, con una Champions League da andarsi a giocare assolutamente con grandi ambizioni. Il Napoli non vuol convincere nessuno. Per questo Garnacho non è mai stato un tema di quest’estate per il Napoli, ma anche per altri club italiani, perché Garnacho ha la testa alla Premier League, vuole giocare lì“.