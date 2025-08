La Repubblica-In caso di partenza di Raspadori sono pronti 2 colpi: i nomi

In casa Napoli tiene banco la questione Raspadori complice il forte interessamento da parte dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il Napoli per il calciatore azzurro chiede almeno 35 milioni e secondo quanto riferito da La Repubblica, con quella cifra il Napoli farebbe 2 acquisti:

“Jack avrebbe già aperto le porte all’Atletico Madrid e il d.s. Giovanni Manna sta lavorando alacremente. La trattativa per Raspadori ha momentaneamente messo in stand-by gli acquisti degli esterni difensivi spagnoli Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, entrambi vicinissimi al Napoli.

Ma è la possibile partenza di Raspadori a tenere banco. Solo in quel caso il Napoli andrebbe alla caccia di un nuovo attaccante di valore. Sullo sfondo, rimane il nome di Federico Chiesa. L’esterno, che sta trovando poco spazio al Liverpool, riflette su un ritorno in Italia per riconquistare la Nazionale, anche su suggerimento del nuovo CT Gennaro Gattuso. La vicenda Raspadori si preannuncia la chiave per il futuro mercato azzurro”.