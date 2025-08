Napoli, colpo Gutierrez quasi fatto: intesa con il Girona

Miguel Gutierrez è sempre più vicino al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo ha già trovato un’intesa con il Girona, squadra che per una curiosa coincidenza affronterà proprio il Napoli sabato a Castel di Sangro in amichevole. I contatti con l’entourage del giocatore, gestito da Manuel Garcia Quilon, non si sono mai interrotti negli ultimi giorni.

Il terzino sinistro, reduce da un’operazione alla caviglia destra eseguita il 10 luglio, sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato. I tempi di recupero non sono lunghi e non costituiscono un ostacolo concreto alla trattativa.

Insomma, i presupposti per la chiusura dell’affare ci sono tutti. Ora la palla passa al Napoli, che potrà decidere quando e come affondare il colpo finale. Basterà un click per accogliere in rosa uno dei terzini più promettenti d’Europa.