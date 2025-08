Napoli-Brest: tante le assenze per Conte

Napoli-Brest sarà la prima amichevole che gli azzurri di Antonio Conte disputeranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dopo soli 5 giorni di ritiro in Abruzzo.

Il calcio d’inizio è previsto per le 19.00 e la partita sarà visibile su Onefootball, Sky primafila e Dazn in formato pay per view.

Conte dovrà fare a meno di diversi giocatori tra cui Alex Meret, Antonio Vergara, Scott McTominay, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera e Billy Gilmour.

I francesi la scorsa stagione hanno disputato la Champions League raggiungendo i sedicesimi di finale dove sono stati eliminati brutalmente dai campioni in carica del Psg con un pesante 10-0 nel complessivo tra andata e ritorno.

Dunque oggi si prospetta un match interessante tra le due compagini.

Chi vincerà?