Moretto-Ultimi dettagli su bonus e ingaggio per Gutierrez: le cifre

Miguel Gutierrez, esterno del Girona ormai è prossimo ad approdare al Napoli; la società campana ha trovato l’accordo con la società spagnola ed è in dirittura d’arrivo per concludere l’affare con l’entourage del calciatore.

L’esperto di mercato Matteo Moretto a riguardo ha dichiarato cosa manchi per la conclusione totale dell’accordo: “Accordo tra Napoli e Girona sulla parte fissa dell’operazione per 18 milioni di euro. I club stanno limando i dettagli sui bonus. La distanza tra il Napoli e il nuovo entourage del giocatore è minima, è di circa 500 mila euro.

Il Napoli ha in pugno Gutierrez, mancano gli ultimi 100 metri per chiudere l’operazione. Le parti sono vicinissime, ci sono stati contatti anche nelle ultimissime ore per colmare la distanza con l’entourage dell’esterno, che ha cambiato leggermente le cifre. Ma ballano meno di 500 mila euro. Dipende dal Napoli ora la chiusura dell’operazione”.