Moretto-Il Napoli non rilancia per Juanlu: la situazione

Juanlu Lopez, esterno spagnolo del Siviglia si allontana dal Napoli.

La società spagnola ha accettato l’offerta degli inglesi del Wolverhampton da 18 milioni di euro ed il calciatore spagnolo, forte dell’accordo con il Napoli attende un rilancio azzurro; tale rilancio secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto non è arrivato:

“Il Napoli dopo il rilancio del Wolverhampton, da 17-18 milioni di euro come base d’accordo col Siviglia, ha deciso di non rilanciare, ad oggi. Il Napoli è fermo sulla pista Juanlu.

Vedremo se deciderà di abbandonarla definitivamente o no ma negli ultimi due giorni non ha mandato segnali di voler provare a rilanciare per Juanlu. Ad oggi Juanlu, che non ha ancora un accordo totale con il Wolverhampton, sta iniziando a prendere in considerazione l’ipotesi Premier League. C’è anche l’Everton, ma il Wolverhampton è avanti. E il Napoli si è fermato”