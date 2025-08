Il mattino – Napoli, presentato un francobollo celebrativo

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli, protagonista oggi di un doppio evento simbolico e sportivo. In taglio alto della prima pagina, il quotidiano celebra il primo test amichevole della squadra di Antonio Conte nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera allo Stadio Patini per affrontare il Brest, formazione francese che darà il via ufficiale al ciclo di amichevoli internazionali estive del club.

Ma non solo calcio giocato. Sempre oggi, il Napoli sarà omaggiato con un francobollo celebrativo, iniziativa che unisce sport e cultura e rende onore alla storia e all’identità della squadra campione d’Italia. Un gesto simbolico che accompagna il ritiro abruzzese, diventato ormai un appuntamento fisso per i tifosi azzurri.

Al centro della prima pagina trova spazio anche il turismo in Campania, con un focus sul boom degli incassi derivanti dalla tassa di soggiorno. In particolare, Sorrento si conferma una delle mete più redditizie della regione, piazzandosi tra le prime dieci città italiane per introiti legati al turismo.