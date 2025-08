Il gesto tecnico della serata è il tacco al volo di De Bruyne

Il Napoli esce sconfitto dal test amichevole di stasera contro i francesi del Brest.

Calcio di (inizio) agosto, condizione precaria per i duri carichi di lavoro, ricerca di gioco e automatismi tra vecchi e nuovi sono i principali motivi per non preoccuparsi.

Qualcosa di buono, nonostante il punteggio negativo, si è vista in campo, con gli azzurri impegnati a metabolizzare le varianti tattiche che mister Conte sta proponendo rispetto al recente – e vittorioso – passato.

Un gesto tecnico ha rubato l’occhio, e non poteva essere che del calciatore più forte in campo. Kevin De Bruyne, sul finire del primo tempo, al termine di una veloce ed efficace manovra sulla destra, tra Neres e Di Lorenzo, che ha portato il capitano al cross basso in piena area di rigore, si è esibito in un colpo di tacco al volo sull’uscita del portiere, sfortunatamente terminato solo sul palo.

Gesto tecnico da applausi che, unitamente all’impegno da vero leader che il belga sta dimostrando in questi primi giorni della sua avventura azzurra, fa ben sperare per il prosieguo della stagione. I colpi da acclarato fuoriclasse, calati in una realtà già dimostratasi forte, solida e coesa, possono far compiere alla squadra il definitivo salto di qualità, anche in campo internazionale.