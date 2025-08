Gazzetta dello Sport: Gutierrez sempre più vicino al Napoli, accordo in dirittura d’arrivo

Il Napoli accelera per Miguel Gutierrez, pronto a diventare il nuovo padrone della fascia sinistra. L’esterno del Girona è tornato in cima alle priorità del club partenopeo, che ha cambiato strategia per il ruolo di terzino mancino e punta con decisione sul classe 2002. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata nella fase decisiva, con una chiusura sempre più vicina.

Dopo un breve periodo di riflessione, il Napoli ha riattivato i contatti con l’agente del calciatore e ha confermato la forte volontà di chiudere rapidamente. Con il Girona, l’accordo di massima è già stato raggiunto: l’operazione si aggira sui 18 milioni di euro complessivi, compresi i bonus. Ora resta solo da trovare l’intesa definitiva con Gutierrez.

Il giocatore chiede un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, mentre la prima proposta azzurra si era fermata a 2. Tuttavia, il club è disposto ad alzare l’offerta, magari integrandola con bonus per colmare la distanza. I segnali sono chiari: il Napoli vuole chiudere, e presto. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, con Gutierrez pronto a vestire l’azzurro e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A.