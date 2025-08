Fabrizio Romano: “Atletico ancora su Raspadori, nuovi contatti”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube del futuro di Giacomo Raspadori, sottolineando come l’attaccante del Napoli sia ancora nel radar dell’Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, avevano già avuto un primo contatto con gli agenti del giocatore durante la trattativa per Ruggeri, passato dall’Atalanta proprio al club spagnolo. Gli stessi agenti di Ruggeri rappresentano anche Raspadori, e in quell’occasione l’Atletico si era informato sulle condizioni per un’eventuale operazione.

Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati: nelle ultime 24-48 ore, il club madrileno ha nuovamente parlato con l’entourage di Raspadori per valutare la fattibilità della trattativa con il Napoli. Al momento non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, ma i dialoghi continuano. L’Atletico, infatti, non ha ancora definito l’operazione con Enzo Millot dello Stoccarda, fino a poco fa la priorità, e sta tenendo aperte diverse piste per l’attacco.

Raspadori, quindi, resta un nome caldo nella lista degli spagnoli, che continuano a monitorare da vicino la situazione in attesa di decidere il prossimo passo.