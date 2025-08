Due amichevoli del Napoli saranno gratis: ecco quali, dove e quando vederle.

Il Napoli a partire da oggi contro il Brest sarà impegnato allo stadio comunale Teofilo Patini di Castel di Sangro per le amichevoli pre-campionato.

Queste sono le amichevoli che i partenopei disputeranno in ritiro qua in Abruzzo:

Napoli vs Brest (oggi alle 19.00) in diretta su Sky primafila, Dazn e Onefootball in versione pay per view a 9.99€.

Napoli-Casertana (domani alle 10:00) gratis.

Napoli-Girona (09/08/2025 alle 19.00) in diretta su Sky primafila, Dazn e Onefootball in versione pay per view a 9.99€.

Napoli-Sorrento (10/08/2025 alle 10:00) gratis.

Napoli-Olympiacos (14/08/2025 alle 18.00) in diretta su Sky primafila, Dazn e Onefootball in versione pay per view a 9.99€.

Voi state seguendo le amichevoli degli azzurri?