Corriere dello Sport-Il Napoli ha mollato Juanlu e punta forte su un altro calciatore: il nome

Il terzino spagnolo di proprietà del Siviglia Juanlu Lopez non approderà al Napoli ma bensì in Premier League; la società campana si è esclusa dalla lotta al calciatore spagnolo e sta valutando un altro nome da adoperare come vice Di Lorenzo.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto indicando l’indiziato ad essere il sostituto del capitano azzurro: “In freezer una serie di storie, una serie di nomi, congelati e scongelati al ritmo del rock: l’ala o l’esterno a tutta fascia; o entrambi. Poi una mezzala fisica e il terzino destro.

Chi entra e chi esce. E chi potrebbe restare: è il caso di Alessandro Zanoli, finito al centro di un triangolo con Bologna e Udinese nel momento in cui Juanlu Sanchez, ventunenne terzino destro della Roja Under 21, era diventato un profilo caldissimo. Il tavolo delle trattative con il Siviglia, però, s’è gelato; soprattutto dopo l’inserimento del Wolverhampton: e le chance di Zanoli sono cresciute”.