Ceccarini: “Napoli su Chiesa, l’Atletico vuole Raspadori”

Il direttore Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Dopo il mancato affondo per Dan Ndoye, il club azzurro si è preso una pausa di riflessione. Lo svizzero rimane sullo sfondo, ma non rappresenta più una priorità come qualche giorno fa. L’operazione potrebbe essere riaperta solo in extremis, come occasione last minute.

Ed è proprio in questo scenario che torna d’attualità il nome di Federico Chiesa. Dopo una stagione sottotono al Liverpool, l’esterno italiano avrebbe bisogno di rilanciarsi. Antonio Conte lo stima da tempo e potrebbe essere l’uomo giusto per farlo tornare ai suoi livelli. L’idea sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto e con partecipazione del club inglese al pagamento dell’ingaggio. Al momento resta solo un’ipotesi, ma nei prossimi giorni potrebbe prendere quota.

Nel frattempo, un altro nome resta sul tavolo: Miguel Gutierrez del Girona, profilo seguito con attenzione da tempo. Ma non è tutto. Dalla Spagna, l’Atletico Madrid è pronto a presentare un’offerta per Giacomo Raspadori. La cifra si aggirerebbe attorno ai 25 milioni più bonus. Qualora il Napoli decidesse di accettare, si riaprirebbe anche la questione attacco, con nuovi scenari pronti a svilupparsi.