CdS – Le scelte in attacco di Conte contro il Brest, per il tecnico sei assenze

Oggi alle 19 si giocherà Napoli – Brest allo Stadio Teofilo Platini, la prima delle tre amichevoli della squadra di Antonio Conte durante il ritiro a Castel Di Sangro. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo, i Partenopei si sono riscattati battendo il Catanzaro 2-1 con le reti di Raspadori e Lucca su rigore. Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte deve rinunciare a sei giocatori per l’amichevole di questa sera: infatti, non ci saranno Buongiorno, Glimour, Meret, McTominay, Olivera e Vergara, tutti fuori per infortunio. A centrocampo giocheranno De Bruyne come mezzala destra e Raspadori come mezzala sinistra, mentre in attacco Lucca e Lukaku si alterneranno nel ruolo di punta centrale, affiancati da Noa Lang e Neres.