Cds – Il Napoli punta su tre profili dalla Premier. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta optando per uno tra Grealish, Chiesa, Sterling e Sancho. Tutti e 4 sono in uscita dai loro rispettivi club e i partenopei potrebbero prendere uno di loro dopo la fumata nera per Ndoye.

Sancho risulta anche tra gli interessi della Juve ma al momento non ci sono state offerte valide per l’ex Borussia Dortmund che ha alte pretese contrattuali che difficilmente verranno accontentate dai bianconeri e dal Napoli.

Al momento Grealish, Chiesa e Sterling restano alternative più plausibili a patto che anche loro si riducano parte dello stipendio. Tutti hanno dato piena apertura al progetto e ora sta ai partenopei decidere su chi affondare il colpo.