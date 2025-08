Romano: Cajuste vicino all’Ipswich Town

Il Napoli si muove sul calciomercato estivo, in questo caso in uscita, con Jens Cajuste pronto a lasciare i partenopei per fare ritorno all’ Ipswich Town in Inghilterra.

L’operazione si basa su un prestito di 2 milioni con obbligo di riscatto a 7,5 milioni solo se il club inglese riuscirà ad ottenere la promozione in Premier League per la stagione 26/27.

Si attende una risposta del centrocampista svedese, che però sembra orientato ad accettare visto l’ottima esperienza nel club inglese lo scorso anno.