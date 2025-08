L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le ultime novità sul mercato del Napoli, indicando Juanlu Sanchez, talentuoso terzino destro del Siviglia, come uno degli obiettivi principali del club. Tuttavia, non è ancora stata definita un’offerta soddisfacente per il trasferimento. Il giocatore spagnolo sembra motivato a vestire la maglia azzurra. Juanlu ha espresso chiaramente la sua preferenza per il Napoli rispetto alla Premier League. Da settimane, il calciatore sta comunicando questa scelta sia al Siviglia sia ai propri agenti, anche negli ultimi giorni, quando sono emerse possibilità di altre destinazioni. Il nodo principale rimane la richiesta economica del Siviglia, che ha bisogno di sacrificare il giocatore per finanziare nuovi acquisti. Finora, però, il Napoli non ha concluso l’affare, prima bloccato dalle alte pretese del club andaluso e successivamente impegnato su altri fronti del mercato. Nel frattempo, il Wolverhampton ha presentato un’offerta mercoledì scorso, vicina ai 20 milioni di euro, e ha ottenuto il via libera per negoziare direttamente con il giocatore. Con le risorse che solo i club di Premier League possono vantare, le trattative sono in corso. L’entourage di Juanlu non ha ancora escluso ancora l’ipotesi di trasferirsi in Inghilterra, ma resta da convincere il calciatore stesso, attratto dal progetto Napoli. La prelazione per gli azzurri scadrà nelle prossime ore, e il margine di manovra si restringe sempre più. Intanto, l’ambiente azzurro continua le sue riflessioni per decidere il da farsi.