L’edizione odierna del il Mattino offre un aggiornamento sul mercato del Napoli. Il club sta proseguendo la sua preparazione a Castel di Sangro sotto la guida di Conte, che continua a lavorare sulla squadra in vista dell’inizio della stagione. Nel frattempo, il Napoli sta valutando il futuro di alcuni giocatori, con particolare attenzione ad Alessandro Zanoli. Infatti Zanoli potrebbe restare al Napoli, motivato dal desiderio di giocare la Champions League e dalla sua utilità nelle liste Italia-Europa. Le pretendenti non mancano: Bologna, Fiorentina e Udinese hanno mostrato interesse durante l’estate, ma non è escluso che il terzino rimanga con in azzurro. Il fatto che Zanoli sia un prodotto del vivaio costituisce un ulteriore vantaggio per le liste. Un ragionamento simile potrebbe riguardare Miretti per la mediana.