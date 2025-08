Di Marzio- Simeone-Torino: accordo raggiunto con il giocatore

Il Napoli campione d’Italia è sempre più attivo sul calciomercato, non solo in entrata ma anche in uscita.

Sebbene sono arrivati già 6 nuovi innesti, i partenopei puntano a rafforzarsi ancora, ma non solo, difatti gli azzurri puntano a liberarsi al più presto di alcuni esuberi, che sono fuori dal progetto di Antonio Conte per la prossima stagione.

Tra prestiti e cessioni, il Napoli punta a piazzare in qualche squadra anche Giovanni Simeone, a Napoli da 3 stagioni.

Il cholito sarebbe vicino a Pisa e Torino, con i toscani si tratta e il Pisa non sembrerebbe disposto a spingersi oltre i 4-6 milioni per l’attaccante argentino, mentre con il Torino, come affermato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è stato trovato da poco l’accordo tra il giocatore e il club granata.

Simeone che già nella scorsa stagione ha trovato poco spazio, con l’arrivo di Lorenzo Lucca quest’anno sarebbe destinato a passare l’intera stagione in panchina, mentre invece nelle intenzioni del calciatore c’è quella di voler giocare e dunque di aprire ad una cessione.

Voi con quale squadra lo vedreste bene?